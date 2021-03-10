Безработица отступает

Согласно сведениям, предоставленным в ходе рабочей встречи комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов 10 марта министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, количество нетрудоустроенных граждан в стране уменьшилось до 2,1 млн. По данным Минтруда, по состоянию на февраль 2021 г. этот показатель был равен 2,4 млн.



Как заметил г-н Котяков, ситуация с трудоустройством в государстве постепенно налаживается. В январе уровень безработицы упал до 5,8 %. В разгар пандемии в августе эта цифра достигла 6,4 %. В благоприятную сторону обстановка на рынке труда начала меняться в октябре прошлого года во многом благодаря принятому правительством ряду мер поддержки рынка занятости.



В 2021 году своим главным заданием Минтруд называет выход на допандемический уровень на российском рынке труда, оказание помощи работодателям и обеспечение условий (в том числе за счет государственного субсидирования по указу президента В. Путина) для найма ими на работу граждан, зарегистрированных в центре занятости, а также реализацию программ переобучения безработных.