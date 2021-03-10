Идея рабочей «четырехдневки» может воплотиться в экспериментальном порядке

Как поделился с «РИА Новости» омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, инициатива введения четырех рабочих дней в неделю в РФ может найти свое воплощение в тестовом режиме при участии в эксперименте в течение года компаний-добровольцев.



В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что переход к рабочей «четырехдневке» следует осуществлять без какого-либо урона для экономики.



«Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет делать какие-либо выводы и понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя», — выразил свое мнение г-н Порочкин, добавив, что на текущем этапе работодатели не готовы к реализации описанной идеи, поскольку детально процедура перехода к новому режиму не разработана.



Кроме того, омбудсмен порассуждал на тему поиска вариантов сохранения размера заработной платы на уровне пятидневной рабочей недели: «Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками».