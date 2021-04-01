Главная > Рынок труда

Упрощенная процедура регистрации в качестве нетрудоустроенного В РФ будет действовать до 31 июля

31 марта в 12:23 Рынок труда 0 305 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно уведомлению пресс-службы кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин пролонгировал предоставленную российским гражданам возможность удаленно зарегистрироваться в качестве нетрудоустроенных до 31 июля 2021 года.

Так, в данный момент официально признать себя безработными россияне могут посредством использования ресурса «Работа в России». Также они могут оформить пособие по безработице на портале «Госуслуги». В центры занятости поступают необходимые данные о нетрудоустроенном человеке из государственных информационных систем. Помимо прочего, веб-ресурс обеспечивает пользователей функцией перерегистрации в качестве безработных онлайн и получения направления на очередную работу. Описанный порядок действует с апреля 2020 г.

Наибольшая выплата по безработице в 2021 году в РФ – 12 130 рублей, наименьшая – полторы тысячи рублей. Граждане начинают получать пособие уже с первого дня регистрации их в качестве нетрудоустроенных. В течение первых 3 месяцев им выплачивается 75 % оклада на последнем месте работы, однако не более 12 130 рублей. Далее они на протяжении 3 месяцев получают 60 % заработка, но не более 5 тысяч рублей (ист.: «Ведомости»).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Уже три дня в РФ уровень заболеваемости падает

31 марта в 14:10 Медицина

Власти собираются выравнивать стоимость топлива

31 марта в 13:22 Экономика

Всемирный банк обнародовал сведения о задолженности государств перед РФ

31 марта в 11:55 Финансы

Вакцина AstraZeneca получила новое название

30 марта в 13:50 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Доказана безопасность и эффективность препарата «ЭпиВакКорона» Приобретенное в ипотечный кредит жилье должников может пойти с электронного молотка Мишустин: наиболее тяжелый этап пандемии Covid-19 в РФ миновал Угроза взрыва в люберецких детских садах и школах Государство окажет дополнительную поддержку родителям, воспитывающим детей в одиночку

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru