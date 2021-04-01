Упрощенная процедура регистрации в качестве нетрудоустроенного В РФ будет действовать до 31 июля

Согласно уведомлению пресс-службы кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин пролонгировал предоставленную российским гражданам возможность удаленно зарегистрироваться в качестве нетрудоустроенных до 31 июля 2021 года.



Так, в данный момент официально признать себя безработными россияне могут посредством использования ресурса «Работа в России». Также они могут оформить пособие по безработице на портале «Госуслуги». В центры занятости поступают необходимые данные о нетрудоустроенном человеке из государственных информационных систем. Помимо прочего, веб-ресурс обеспечивает пользователей функцией перерегистрации в качестве безработных онлайн и получения направления на очередную работу. Описанный порядок действует с апреля 2020 г.



Наибольшая выплата по безработице в 2021 году в РФ – 12 130 рублей, наименьшая – полторы тысячи рублей. Граждане начинают получать пособие уже с первого дня регистрации их в качестве нетрудоустроенных. В течение первых 3 месяцев им выплачивается 75 % оклада на последнем месте работы, однако не более 12 130 рублей. Далее они на протяжении 3 месяцев получают 60 % заработка, но не более 5 тысяч рублей (ист.: «Ведомости»).