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Безработица в РФ продолжает сдавать позиции

5 апреля в 13:26 Рынок труда 0 483 Карина Мелова
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Согласно данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ, в стране наблюдается дальнейшее уменьшение количества зарегистрированных нетрудоустроенных граждан. Так, этот показатель упал с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона.

Установлено, что в феврале уровень безработицы, определенный на основании методологии Международной организации труда, дополнительно уменьшился с 5,8 % до 5,7 % (то есть на 0,1 п. п.), общее же количество нетрудоустроенных в указанном месяце достигло 4,24 миллиона человек. Статистику по уровню безработицы в России поручено вести Федеральной службе государственной статистики.

«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года она составила менее 1,755 млн человек», – заявил представитель Минтруда.
Ист.: Прайм
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