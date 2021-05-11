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Приговоренные к исправительным работам займут места трудовых мигрантов

24 мая в 11:35 Рынок труда 0 315 Карина Мелова
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24 мая глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко поделился со СМИ сведениями о том, что возглавляемое им ведомство обговаривает с крупными капиталовкладчиками основание в России центров исправительных работ, в каждом из которых могла бы работать минимум 1000 заключенных (ист.: ТАСС).

«Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас – поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек», – заявил министр юстиции.

По словам г-на Чуйченко, на данном этапе в стране насчитывается 8000 рабочих мест для трудоустройства заключенных, в то время как в колониях отбывают наказание 180 000 человек, имеющих право на исправительные работы вместо лишения свободы. Он полагает, что такие работы важны не только с экономической точки зрения, но и потому, что они позволяют людям «оставаться в обществе», получать зарплату и выполнять свои обязательства по решению суда.

Прежде с предложением создать исправительные центры для заключенных с правом на принудительные работы выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, который в этом видит решение проблемы с нехваткой рабочих рук.
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