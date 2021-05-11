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Правительство утвердило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области занятости населения
28 мая в 11:34 Рынок труда 1 271 Карина Мелова
27 мая правительственная пресс-служба уведомила общественность об утверждении Кабинетом министров РФ проекта соглашения о сотрудничестве стран СНГ по части способствования занятости населения. В частности, будет вестись совместная работа в области уменьшения безработицы, борьбы с незаконной миграцией, ликвидации коммуникационных и бюрократических препятствий. Сегодня в Минске будут заседать члены Совета глав правительств СНГ, после чего, предположительно, документ будет подписан.
Вышеназванное соглашение – первый международный договор государств СНГ, регулирующий вопросы занятости и нацеленный на создание общего рынка трудовых ресурсов.
По условиям соглашения, ожидается основание системы организованного набора и рекрутирования, наращивание возможностей для трудоустройства таких категорий населения, как молодежь, инвалиды и лица предпенсионного возраста. Кроме того, будут разработаны национальные информационные порталы по поддержке занятости граждан и короткие практико-нацеленные программы обучения, соответствующие международным стандартам, и начнет функционировать система взаимного признания компетенций.
Утвержденный проект договора отвечает положениям Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в странах СНГ, датируемой 17 марта 2017 г.
По материалам Banki.ru
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Думаю, что подобное соглашение о сотрудничестве стран СНГ в сфере
содействия занятости населения может быть выгодным как для самих
работников, так и для экономик стран. В части работающих в России это, в
первую очередь, затронет и цивилизует рынок трудовой миграции линейного
персонала (строительство, агропром, ЖКХ, перевозки и логистика,
разнорабочие, домашний персонал и пр.). По данным МВД РФ, в России
только нелегальных трудовых мигрантов из СНГ сейчас насчитывается около
миллиона человек, которым в случае отсутствия разрешения на работу и
других документов грозит выдворение из России с 15 июня 2021 года.
Дефицит же рабочих мигрантов в строительной отрасли России составляет
1,5-2 млн человек, сложная ситуация и в сельском хозяйстве. Но в
практике нашего рекрутингового агентства, занимающегося подбором
руководителей и ключевых специалистов для компаний, были и есть кейсы
трудоустройства управленцев высшего звена из стран СНГ к российским
работодателям, например, в сферу онлайн-торговли, медицины и
фармацевтики. В этом случае работодателю, чтобы нанять данного
кандидата, обычно требуется пройти дополнительные бюрократические шаги,
оформить разрешение на трудоустройство ВКС (высококвалифицированного
специалиста), нести увеличенную налоговую нагрузку (поскольку минимум
ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным
– 167-250 тыс.руб.), наконец, финансово взять на себя релокацию и тому
подобные расходы. В условиях дефицита сотрудников с нужной квалификацией
и опытом работодатель идет на эти шаги. В прошлом году в стране выдано
20,5 тысяч разрешений на работу ВКС – экспатов из дальнего зарубежья и
стран СНГ, причем наиболее активные города России для карьеры россиян и
трудовых мигрантов – Москва и Санкт-Петербург. Сейчас наше агентство
подбирает главврача для ветеринарной клиники, - заказчик заинтересован в
точном подборе и готов нанимать кандидатов из стран СНГ.