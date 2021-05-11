Правительство утвердило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области занятости населения

27 мая правительственная пресс-служба уведомила общественность об утверждении Кабинетом министров РФ проекта соглашения о сотрудничестве стран СНГ по части способствования занятости населения. В частности, будет вестись совместная работа в области уменьшения безработицы, борьбы с незаконной миграцией, ликвидации коммуникационных и бюрократических препятствий. Сегодня в Минске будут заседать члены Совета глав правительств СНГ, после чего, предположительно, документ будет подписан.



Вышеназванное соглашение – первый международный договор государств СНГ, регулирующий вопросы занятости и нацеленный на создание общего рынка трудовых ресурсов.



По условиям соглашения, ожидается основание системы организованного набора и рекрутирования, наращивание возможностей для трудоустройства таких категорий населения, как молодежь, инвалиды и лица предпенсионного возраста. Кроме того, будут разработаны национальные информационные порталы по поддержке занятости граждан и короткие практико-нацеленные программы обучения, соответствующие международным стандартам, и начнет функционировать система взаимного признания компетенций.



Утвержденный проект договора отвечает положениям Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в странах СНГ, датируемой 17 марта 2017 г.

По материалам Banki.ru