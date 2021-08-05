Рабочая «четырехдневка» возможна лишь при сохранении зарплаты

В ходе состоявшейся 5 августа беседы с журналистом издания «Известия» глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков озвучил основное условие, при соблюдении которого возможна четырехдневная рабочая неделя. Это отсутствие изменений в зарплате.



Г-н Шмаков поделился такими сведениями: «Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку. Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20 % их зарплаты».



По мнению председателя ФНПР, который не особо верит в возможность введения 4-дневной рабочей недели в России в следующие 2 года, необходимо обсуждать не рабочие дни, а количество рабочих часов в неделю. Учитывая, что в основном законе страны идет речь о 40-часовой ей неделе, можно рассматривать 35-36 рабочих часов в неделю или иным образом организовывать производственный процесс, например, расширить рабочее время до 10 часов при наличии 3 выходных дней.