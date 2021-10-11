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Темпы безработицы в России снижаются

21 октября в 14:32 Рынок труда 0 363 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной заместителем министра труда и социальной защиты Еленой Мухтияровой, на официальном уровне зарегистрированных нетрудоустроенных граждан РФ стало меньше, а именно 844 000.

Выступая на полях всероссийского семинара-совещания «Бюджет – цифровое будущее», г-жа Мухтиярова уточнила: «У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тысячи. А безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 миллиона граждан, то есть огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли».

По данным Минтруда, россияне могут прибегать к услугам центров занятости, в том числе в дистанционном формате, испытывая потребность в поддержке государства при поиске работы. Регистрируются граждане на добровольной основе.

Прежде министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял о сокращении уровня безработицы в стране до допандемических значений, до 4,4 % в соответствии с методологией Международной организации труда.
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