Темпы безработицы в России снижаются

Согласно информации, предоставленной заместителем министра труда и социальной защиты Еленой Мухтияровой, на официальном уровне зарегистрированных нетрудоустроенных граждан РФ стало меньше, а именно 844 000.



Выступая на полях всероссийского семинара-совещания «Бюджет – цифровое будущее», г-жа Мухтиярова уточнила: «У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тысячи. А безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 миллиона граждан, то есть огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли».



По данным Минтруда, россияне могут прибегать к услугам центров занятости, в том числе в дистанционном формате, испытывая потребность в поддержке государства при поиске работы. Регистрируются граждане на добровольной основе.



Прежде министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял о сокращении уровня безработицы в стране до допандемических значений, до 4,4 % в соответствии с методологией Международной организации труда.