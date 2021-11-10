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Россияне смогут подписывать трудовые договоры в режиме онлайн

22 ноября в 15:37 Рынок труда 0 348 Карина Мелова
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Подписанный политическим лидером РФ Владимиром Путиным закон об электронном документообороте в области трудовых отношений позволяет в дистанционном режиме использовать электронную подпись для заключения трудового договора онлайн без дублирования на бумаге. Документ призван ускорить процесс оформления трудовых отношений между работодателями и соискателями из разных населенных пунктов после проведения онлайн-собеседования.

Согласно документу, закон «закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства».

В прошлом году в стране был издан закон об удаленной работе, прописывающий тот факт, что в связи с переводом на «удаленку» запрещается уменьшать заработную плату. При этом перевести сотрудника на удаленный рабочий режим можно только с его согласия. Также работодатель имеет право уволить сотрудника, который на протяжении 2 дней без уважительной причины не выходит на связь.
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