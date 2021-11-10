В ГД ищут способы облегчить трудоустройство молодежи

Как уведомил Артем Метелев, глава комитета Государственной думы по молодежной политике, на изучение Минтруда поданы предложения по способствованию трудоустройству молодежи.



Так, парламентарий заявил: «Из вузов, техникумов и колледжей ежегодно выпускаются тысячи молодых, талантливых, амбициозных ребят, каждый из которых готов трудиться, каждый хочет достойно работать и зарабатывать. Сегодня девять из десяти школьников хотят начать работать еще в период обучения, среди выпускников вузов лишь 4 % не сталкивались с трудностями при поиске работы после прохождения обучения. Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы снять любые существующие барьеры в трудоустройстве молодежи. Мы провели круглый стол, на котором сформулировали ряд предложений по содействию в трудовой занятости, соответствующие документы уже направлены на рассмотрение в Минтруд».



Г-н Метелев ожидает одобрения большой части данных инициатив и вхождения их в Долгосрочную программу содействия занятости на период до 2030 г.



В частности, комитет считает рациональным составить список профессий, допускающих трудоустройство лиц, не достигших совершеннолетия, в свободное от учебы время, что впоследствии будет приниматься в расчет при поступлении в вуз или колледж.



Также народные избранники выступили за упрощение порядка согласования трудоустройства несовершеннолетних с органами опеки и выдачу соответствующих разрешений через портал госуслуг.



Кроме того, Артем Метелев считает нелишним подготовить современные программы профориентации учеников школ, чтобы облегчить им процесс осознанного выбора будущей профессии (ист.: РАПСИ).