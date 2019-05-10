В России необходимы дополнительные меры стимулирования рождаемости

Правительство планирует продлить программу маткапитала после 2021 года и ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости в РФ. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Оператором портала является информагентство ТАСС.



Голикова сказала: «Мы сейчас этим занимаемся достаточно глубоко, потому что все равно нужно будет принять дополнительные меры по демографии. Какими они должны стать и на что быть направлены? Думаю, что в 2020 году нам придется дать ответ на этот вопрос, изучив эту тему по результатам 2019 года, по результатам уже принятых решений. Но по данным, которыми мы сейчас располагаем, самым важным является жилье для молодой семьи».



Она отметила также необходимость продления программы маткапитала после 2021 года.



Вице-премьер отметила: «У нас непростая демографическая ситуация с точки зрения рождений, по понятным причинам, о которых уже многократно говорилось – сокращение количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте с одной стороны, с другой – изменение поведенческой модели. То есть первые роды откладываются на более поздний срок для того, чтобы получить образование, зарекомендовать себя устойчиво на работе».



Голикова подчеркнула важность поддержки молодых семей при принятии ими решения о рождении первого ребенка.



Она добавила: «Даже по тому, как используются средства материнского капитала, – это погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. Крыша над головой – это самое главное для того, чтобы стабильно стоять на ногах».