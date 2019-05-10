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Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет
15 мая в 08:34 Право 0 1348 Васильева Елена
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции подготовку законопроекта об увеличении срока обязательной перерегистрации оружия с раза в 5 лет до раза в 15 лет. Об этом он сообщил журналистам сегодня.
Поручение было дано после встречи с представителями охотничьего сообщества, прошедшей в ГД в апреле. Володин сказал: «Принятие такого решения важно для охотников, живущих в отдаленных районах, которым для оформления необходимых документов иногда приходится ехать за сотни километров в районный центр. К тому же это избавит их от необходимости платить дополнительные госпошлины».
Председатель ГД также указал, что «это решение не повлияет на ситуацию с контролем за оборотом оружия». Все соответствующие контрольные мероприятия органы Росгвардии и МВД будут проводить в установленном законодательством порядке.
Ранее уже был принят закон об увеличении срока проведения контрольного отстрела гражданского нарезного оружия с пяти до пятнадцати лет. Володин заявил: «Было бы правильно в течение месяца определить законодательные предложения, которые позволят сохранять животный мир и развивать отрасль».
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