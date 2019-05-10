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Новый закон о защите прав потребителей будет разработан к 2023 году

15 мая в 12:20 Право 0 826 Васильева Елена
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Новый проект закона о защите прав потребителей в рамках ранее утвержденной госполитики будет разработан у 2023 году. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Петербургского международного юридического форума.

Действующий на данный момент закон был принят еще в 1992 году, с тех пор в него внесли почти 200 поправок.

Попова сказала: «Прошло много времени, жизнь сильно изменилась. На сегодняшний день мы принимаем более 1 млн жалоб каждый год Задача – до 2023 кода окончание разработки нового законодательного акта о защите прав потребителей».

Она также рассказала о том, что новый законопроект будет учитывать все нюансы регулирования в сфере потребления, а также текущие тенденции цифровизации и международной повестки, как и усиление ответственности за нарушение прав потребителей и решение проблемы эффективности защиты персональных данных.
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