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В Госдуму поступают жалобы граждан на запугивающих должников коллекторов
27 мая в 17:09 Право 0 359 Васильева Елена
Российские граждане жалуются в ГД на коллекторов, которые запугивают детей и оказывают психологическое давление на граждан для того, чтобы «выбить» долги по коммунальным платежам. Об этом сообщил журналистам сегодня первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев по итогам заседания президиума парламентского большинства.
Парламентарий сказал: «К нам поступают жалобы на угрозы детям, которые допускают коллекторы... гробы ставят перед квартирой и так далее. Проявляют недюжинную фантазию, которую лучше было бы проявить в мирных целях».
Он также упомянул внесенный депутатами во главе с вице-спикером Ириной Яровой проект закона о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ. Исаев сказал: «Хочу подчеркнуть, что фракция этот законопроект поддерживает, но не готов отзыв правительства, правительство просило об отсрочке». Он также уточнил, что финальное решение о дате рассмотрения внесенной инициативе будет принято Советом Думы.
Исаев подчеркнул: «Идеологически мы считаем, что передача коллекторам подобного рода долгов совершенно не обоснована. Мы знаем, что многие коллекторы, к сожалению, терроризируют наших граждан, пытаясь выбить эти долги, которые носят бытовой характер».
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