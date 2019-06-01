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Голикова: упрощение бюрократических процедур уменьшит нагрузку на НКО
31 мая в 18:31 Право 0 121 Васильева Елена
Правительством согласован с работодателями и профсоюзами проект закона об упрощении бюрократических процедур в отношении социальных некоммерческих организаций, заключающих трудовые договора с работниками. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, принятие закона даст возможность снизить админнагрузку на НКО.
Вице-премьер сказала: «Если говорить непосредственно о рассматриваемом законопроекте, то, помимо прочего, им предполагается предоставить некоммерческим организациям право отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права – правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда. Это должно снизить нагрузку на НКО».
Голикова подчеркнула, что закон будет действовать в отношении НКО с количеством сотрудников до 15 человек и годовым доходом, не превышающим 120 млн рублей. Она добавила: «В частности, под действие проектируемых норм попадают социально ориентированные НКО, расширению поддержки которых правительством России уделяется особое внимание».
Вице-премьер уточнила, что на территории РФ действует более 142 тысяч социально ориентированных НКО. Она заключила: «Они вовлечены в предоставление гражданам социальных услуг в широком диапазоне направлений деятельности. К примеру, СОНКО вносят позитивный вклад в профилактику социально сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную адаптацию инвалидов».
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