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Дети при разводе родителей не останутся без жилья
7 июня в 12:40 Право 2 189 Иван Тихонов
Минюст обнародовал пакет поправок в Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве», призванный защищать права детей при разводе родителей. Речь идет о жилье, которым родители должны обеспечить детей при расторжении брака.
В пояснительной записке Минюст указывает, что при разводе каждый из родителей при наличии исключительных обстоятельств, которые имеют расширенное толкование, и отсутствии соглашения может быть привлечен судом к дополнительным расходам на детей. К таким расходам, кроме выплаты компенсации по причине болезни либо реабилитации, будут относиться и траты на обеспечение ребенка жильем. Стоит отметить, что вносимые поправки снимают иммунитет с единственного жилья должника.
Размер взыскиваемого жилья должен превышать двукратную норму предоставления жилплощади на должника и членов его семьи, совместно проживающих в ней, и при этом составлять не менее 36 кв. м на одного человека. Паче того, его цена должна быть вдвое больше цены жилья, по размеру соответствующего вышеупомянутой норме, рассчитанной с учетом средней кадастровой стоимости по региону.
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Как Вы оцениваете инициативу Минюста обязать родителей при разводе обеспечивать жильем детей, а также иные поправки в семейное законодательство?
Мой комментарий "Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации право на единственное жилье гражданина является его неотъемлемой конституционной гарантией. Отобрать квартиру или дом возможно только в строго определенных ситуациях.
Конституционное право на жилище означает юридически гарантированную возможность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. Это относится и к иностранным гражданам, лицам без гражданства, которые могут иметь жилье в России, хотя порядок предоставления жилья гражданам РФ и тем, кто не имеет российского гражданства, а также отдельным категориям граждан РФ неодинаков.
Единственное жилье – это особая правовая категория. Таковым считается жилое помещение, которое обязательно должно отвечать следующим признакам:
быть пригодным для постоянного проживания;отвечать санитарным и техническим нормативам и др.
Сюда подходит дом, квартира или комната в коммуналке. Единственным жилье может быть признано только в тех ситуациях, когда у гражданина нет никакого другого помещения, в котором он мог бы жить.
В Российской Федерации действуют несколько нормативных правовых актов, регулирующие данный вопрос:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ.
- Жилищный кодекс.
- ФЗ «Об исполнительном производстве в РФ».
В то же время остается категория граждан, которая остается незащищенной, особенно при разводе родителей - это дети! Порой они остаются либо вообще без собственного жилья, либо им остается в лучшем случае доле в родительской квартире, а в большинстве - просто наличие постоянной прописки.Но даже в этом случае детей очень сложно выписать, т.к. за этим очень строго следят органы опеки, которые контролируют данный процесс и ребенок не останется без жилья.
Совсем другое дело-лишить единственного жилья взрослого человека! В лучшем случае, если человек богатый, здоровый, работает на руководящей должности и получает приличную зарплату, ему не сложно будет купить себе вторую, третью квартиру, совсем другое-человек со средним или малым достатком, на обычной должности, получающий среднюю зарплату. В лучшем случае он будет жить на съемном жилье, а в худшем, если наступит любое форс-мажорное обстоятельство-болезнь, инвалидность, потеря работы или постоянного источника заработка, такой человек, лишившийся единственного жилья, может с большой вероятностью стать бомжом.
В настоящее время Минюстом России предложено внести ряд изменений в Гражданско-процессуальный и Семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве. В случае утверждения поправок, граждане, которые уклоняются от погашения задолженностей, будут лишены своей собственности, без учета того, что она является единственной. Квартиры, дома, земельные участки, которые находятся в общем владении, теперь легко смогут отобрать, даже если у вашей семьи нет другой жилплощади.
Если ходатайство исполнителей по поводу конфискации имущества одобрено, оно окажется на торгах. За деньги, вырученные от торгов, будет производиться оплата задолженности, исполнительного сбора и издержки суда. Для того чтобы должники не стали бездомными, они получат средства для приобретения минимальной площади с расчетом на каждого жителя квартиры. Даже если сумма, вырученная за продажу имущества, не достаточная, чтобы погасить долг, в любом случае будут выделены средства для покупки новой жилплощади.
Предложение Минюста заключается в продаже единственной недвижимости или земельного участка для погашения долга. Если человек задолжал за алименты, не делает взносы по кредиту или не оплачивает штрафы по ДТП, приставы инициируют конфискацию последнего имущества гражданина.
Если человек живет в квартире, площадь которой превышает норму и большой участок, то, по новому, не вступившему пока в силу, закону, судебный пристав вправе отобрать имущество для последующей продажи.
В случае, если гражданин развелся с супругой и имеет с ней общую долю недвижимости, но при этом не производит выплату по алиментам, суд примет решение о конфискации доли недвижимости в пользу жены. Он не будет акцентировать внимание на том, что у бывшего мужа нет другой собственности. В случае продажи его доли, супруг получит минимальную денежную помощь для приобретения жилплощади.
Минюст внес предложения по конфискации имущества, площадь которого в два раза превышает стандартную. Следовательно, должник, который не проводит выплаты по долговым обязательствам, будет лишен своей квартиры, взамен получив разницу от продажи. На данный момент происходит оживленное обсуждение этого законопроекта.
Считаю, что принятие данного законопроекта, разработанного Минюстом России, повлечет за собой многочисленные злоупотребления как со стороны чиновников, так и со стороны недобросовестных родителей, которые всеми правдами и неправдами будут стремится лишить своего бывшего супруга его единственного жилья."
Как Вы оцениваете инициативу Минюста обязать родителей при разводе обеспечивать жильем детей, а также иные поправки в семейное законодательство?
- Рассматриваемый законопроект направлен на защиту: 1)интересов взыскателя по определенным отношениям и 2) интересов не совершеннолетних детей, которые нуждаются в обеспечении жилым помещением после развода родителей.
Соответственно удовлетворение требований взыскателя за счет единственного жилого помещения должника допускается только к отношениям, связанным с принудительным исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением, независимо от времени возникновения указанных требований.
Инициатива внесения изменения в законодательство, направленных на возможность обращения взыскания на единственное жилье, является исполнением указаний Конституционного Суда РФ. И исполняя это, законопроект пытается соблюсти баланс между необходимостью реализации права взыскателя и не ущемить конституционное права должника.
Изменения, предлагаемые для внесения в Семейный кодекс РФ, направлены на изменение правоприменительной практики по взысканию с родителей дополнительных расходов на детей в исключительных случаях (ст. 86 Семейного кодекса РФ). Как указано в пояснительной записке к законопроекту, перечень исключительных обстоятельств, указанный в ст. 86 Семейного кодекса РФ, не является исчерпывающим и предполагает расширительное толкование. Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием здоровья ребенка, привело к тому, что правоприменитель исходит из необходимости возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, реабилитацией.
Соответственно новая редакция указывает в качестве исключительного обстоятельства в том числе необходимости обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением. При этом у родителя, выплачивающего алименты, может и не быть никакой задолженности по ежемесячным алиментным выплатам на содержание ребенка.
Расторжение брака автоматически не приведет к тому, что родитель, выплачивающий алименты (в большинстве случаев отец) обязан обеспечить своего ребенка или детей жильем. Если был раздел имущества, в результате которого родитель может обеспечить ребенка жильем, то этого не возникнет.
В п.41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" указано, что дополнительные расходы, являются одной из разновидностей алиментных платежей. Соответственно, если родитель не сможет выплатить взысканные с него дополнительные расходы, направленные на приобретение его несовершеннолетнему ребенку жилья, то в таком случае возникает вероятность обращения взыскания на единственное жилое помещение такого родителя.
Так же возникает вопрос о том, как суды будут рассматривать ситуации, когда необходимость обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением возникла по вине того родителя, с которым он остался жить?
Помимо указанного законопроект предоставляет суду возможность, по заявлению должника, уменьшить размер неустойки, начисленный по просроченным алиментным платежам, учитывая материальное и семейное положение должника. В некоторых случаях неустойка превышает сумму самой задолженность. Это так же можно расценивать как попытку скорректировать существующий баланс прав между взыскателем и должником в алиментных отношениях.