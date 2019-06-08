Дети при разводе родителей не останутся без жилья

Минюст обнародовал пакет поправок в Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве», призванный защищать права детей при разводе родителей. Речь идет о жилье, которым родители должны обеспечить детей при расторжении брака.



В пояснительной записке Минюст указывает, что при разводе каждый из родителей при наличии исключительных обстоятельств, которые имеют расширенное толкование, и отсутствии соглашения может быть привлечен судом к дополнительным расходам на детей. К таким расходам, кроме выплаты компенсации по причине болезни либо реабилитации, будут относиться и траты на обеспечение ребенка жильем. Стоит отметить, что вносимые поправки снимают иммунитет с единственного жилья должника.



Размер взыскиваемого жилья должен превышать двукратную норму предоставления жилплощади на должника и членов его семьи, совместно проживающих в ней, и при этом составлять не менее 36 кв. м на одного человека. Паче того, его цена должна быть вдвое больше цены жилья, по размеру соответствующего вышеупомянутой норме, рассчитанной с учетом средней кадастровой стоимости по региону.