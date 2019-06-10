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Выпускникам детдомов будут оказывать дополнительную поддержку
19 июня в 18:47 Право 0 165 Васильева Елена
Специальная комиссия при уполномоченном при президенте по правам ребенка займется подготовкой пакета поправок в действующее законодательство для оказания дополнительной поддержки выпускникам детских домов, а также других сиротских учреждений. Будут предусмотрены, в частности, льготы для поступления в кадетские и суворовские училища. Об этом сегодня сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В ходе совещания по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот она заявила, что на данный момент проблемами поддержки сирот, выпустившихся из детдомов, полноценно не занимается ни одно ведомство. Кузнецова сказала: «Часть проблем касается Министерства просвещения РФ, часть - Министерства труда РФ, часть – иных ведомств. У семи нянек дитя оказывается без глаза. К сожалению, мы не нашли отдельного пункта о выпускниках сиротских учреждений и постинтернатном сопровождении даже в национальных проектах».
Она предложила создать для решения данных вопросов специальную комиссию при уполномоченном по правам ребенка.
Ранее сообщалось о том, что Кузнецовой было направлено в ГД предложение по оказанию поддержки выпускникам детских домов.
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