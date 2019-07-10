Минфин не поддержал запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года

Минфин России не поддержал проект Минздрава, запрещающий продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% гражданам моложе 21 года. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.



Он сказал: «Изначально мы не поддержали законопроект Минздрава. Тут получается, что мы преференции предоставляем одним производителям по сравнению другими производителями».



В марте текущего года Минздравом был представлен проект закона о запрете продажи алкоголя крепостью от 16,5% гражданам моложе 21 года, поскольку по данным министерства крепкий алкоголь повышает риск смерти значительно выше слабоалкогольных напитков.