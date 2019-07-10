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Минфин не поддержал запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года
15 июля в 18:33 Право 0 155 Васильева Елена
Минфин России не поддержал проект Минздрава, запрещающий продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% гражданам моложе 21 года. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Он сказал: «Изначально мы не поддержали законопроект Минздрава. Тут получается, что мы преференции предоставляем одним производителям по сравнению другими производителями».
В марте текущего года Минздравом был представлен проект закона о запрете продажи алкоголя крепостью от 16,5% гражданам моложе 21 года, поскольку по данным министерства крепкий алкоголь повышает риск смерти значительно выше слабоалкогольных напитков.
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