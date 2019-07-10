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Глава СК требует конфискации имущества коррупционеров

16 июля в 14:03 Право 0 253 Васильева Елена
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За первый квартал текущего года по ходатайству следственных органов было арестовано имущество коррупционеров стоимостью более 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил в опубликованном сегодня газетой «Известия» интервью глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин сказал: «Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей».

Он сообщил о ведении все более активной работы по возмещению нанесенного коррупционными преступлениями ущерба, поскольку они напрямую тормозят развитие экономики России. За прошлый год у коррупционеров было изъято денег и драгоценностей на сумму более 2 млрд рублей. Еще 1,6 млрд рублей были возмещены обвиняемыми добровольно. Было также арестовано имущество коррупционеров на более 15 млрд рублей как обеспечение гражданского иска, взыскание штрафа или в качестве обеспечения иных имущественных взысканий или предполагаемой конфискации имущества.

Глава СК отметил: «Вместе с тем необходимо обозначить и конкретные предложения по повышению эффективности этой работы». Было предложено, в частности, вернуть в статью 44 УК РФ конфискацию имущества в качестве дополнительной меры наказания за преступления коррупционного характера. Он подчеркнул, что конфискация часто не реализуется судами по причине необязательности ее применения.

Бастыркин сказал: «Отмечу также, что мы по-прежнему настаиваем на введении института уголовной ответственности юридических лиц. Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц».
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