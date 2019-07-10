Путин: норма, из-за которой часть пенсионеров не получили надбавку к пенсии, должна быть исправлена

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение внести законодательные изменения для возвращения права на пенсионные надбавки отдельным категориям сельских жителей с рабочим стажем более 30 лет. Пресс-служба Кремля сообщает, что это поручение было дано итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».



В документе сказано: «Рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности». Путин также поручил включить в данный список «некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство РФ».



В ходе пленарного заседания медиафорума, прошедшего 16 мая, один из участников напомнил, что в ноябре прошлого года правительством был утвержден обновленный список категорий работников, которым полагается 25%-ная надбавка к пенсии. Из нового списка были исключены отдельные, в том числе сельскохозяйственные, профессии. Участник форума просил главу государства решить данную проблему, заявив, что это не приведет к значительному росту бюджетных расходов.