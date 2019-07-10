В ГД внесли предложение сделать платным вход в курилки в аэропортах

Депутаты ГД планируют внести поправки в проект закона о возвращении курилок в аэропорты, которыми предусматривается платный вход. Предполагается, что стоимость входа составит 50-100 рублей, рассказал первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов в интервью газете «Известия».



Он сказал: «Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами». Он отметил, что цена посещения должна составлять от 50 до 100 рублей.



Депутат также добавил, что кабмин должен установить техусловия для курительных комнат отдельным нормативно-правовым актом. Тумусов подчеркнул, что вокруг курительных комнат не должно ощущаться запаха, предельный уровень дыма около курительных комнат должен быть жестко урегулирован, а «аэропорты должны закупить соответствующие вентиляционные системы».



Издание информирует о том, что оборудование одной курилки будет стоить 2 млн рублей.



Однако автор законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропорты, депутат от «Единой России» Сергей Боярский, считает решение сделать вход в них платным достаточно спорным предложением. Он подчеркнул: «Мы не можем обязать аэропорты создавать такие условия для граждан».