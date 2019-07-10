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ГД ужесточила требования к использованию электронной подписи при сделках с недвижимостью

24 июля в 16:31 Право 0 151 Васильева Елена
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Сегодня Госдума приняла закон, предусматривающий защиту граждан от мошенничества с их недвижимостью, совершающихся с использованием электронной подписи.

Законопроект инициировал и в июне текущего года внес на рассмотрение ГД председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно тексту документа, передача прав на недвижимость физлиц на основании поданного в электронной форме заявления возможна исключительно в случае заблаговременного уведомления об этом Росреестра.

Регистрирующим органом должна быть сделана в реестре специальная отметка о возможности отчуждения этого объекта недвижимости на основании заявления, поданного в электронной форме, с применением квалифицированной электронной подписи. Росреестр без нее не будет иметь права на рассмотрение документов. Сделать отметку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) можно будет личным заявление владельца недвижимости или его законного представителя, как и через почтовое отправление на адрес Росреестра.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснил журналистам, что так «устанавливается обязательное письменное согласие собственника на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме». Он добавил: «Для этого нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После этого в реестре будет делаться специальная запись».

Кабмин ранее поддержал законопроект, направленный на защиту от махинаций с электронной подписью в целом, высказав лишь отдельные замечания.
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