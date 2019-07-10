Госдума намерена приравнять к обычным электронные сигареты

Госдума планирует в осеннюю сессию обсудить и решить вопрос об уравнивании действующих ограничений для обычных и электронных сигарет. Об этом сегодня заявил в ходе посвященного итогам весенней сессии и планам законодательной работы брифинга руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Сергей Неверов.



Он напомнил, что в ходе рассмотрения в I чтении инициативы о курительных комнатах в аэропортах поднимались «вопросы, связанные с тем, что есть электронные средства доставки табака в организм, есть другие какие-то нагреватели, которые сегодня используются, и на них нет запрета».



Политик подчеркнул: «Мы сказали, что готовы ко второму чтению этот вопрос обсудить».



Неверов продолжил: «Мы концептуально поддерживаем инициативу авторов законопроектов о приравнивании всех этих электронных средств к антитабачному закону, который сегодня действует». Он также уточнил, что решение о введении данной нормы поправками ко II чтению проекта о курилках или отдельным законопроектом будет приниматься позднее. Депутат заверил: «Мы это будем делать, потому что это пагубное воздействие на людей, которые не курят».



Автор инициативы о возвращении курительных комнат в аэропорты первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в свою очередь заявил, что будут проводиться консультации по поводу уравнивания альтернативных способов доставки никотина и обычного табакокурения. Он подчеркнул: «Не имеет значения, как мы их примем. Нам нужен результат».



Боярский заключил: «Те люди, которые могут позволить себе эти дорогостоящие устройства, по сути, провоцируют курильщиков, потому что получается, что ему можно сидеть и курить, а курильщику нельзя, поэтому он прячется и прокуривает помещение, куда потом дети ходят. Так что я уверен, что мы совместными усилиями в осеннюю сессию подойдем к этому важному вопросу».