Путин: на лекарства льготникам, при необходимости, нужно выделить допсредства

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение предусмотреть выделение регионам дополнительных средств, если они потребуются для обеспечения льготников лекарствами.



В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента глава государства потребовал от кабмина «совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». На исполнение установлен срок до 20 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители субъектов Федерации.



Глава государства по итогам анализа поручил «оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при необходимости выделение дополнительных средств из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Отвечать на исполнение данного поручения будет также премьер-министр, который должен будет доложить президенту о его исполнении 30 октября.