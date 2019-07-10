Пособия на детей увеличены с 50 рублей до прожиточного минимума

На сегодняшнем заседании Совфед одобрил закон, согласно которого увеличивается количество семей, которые получат пособия на первого и второго детей благодаря изменению критерия нуждаемости. Он будет увеличен в субъектах РФ с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. Для таких семей также введены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.



Сейчас право на ежемесячные выплаты имеют семьи, размер среднедушевого в которых не выше 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума. Законопроект дает право на выплаты большему количеству семей: оформить выплаты смогут семьи с доходом ниже двукратного показателя прожиточного минимума трудоспособного населения.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил 18 июня повышение пособия на детей от 1,5 до 3 лет на принципе адресности с 50 рублей до регионального прожиточного минимума на ребенка. Ранее по итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин дал кабмину поручение до 1 октября внести в законодательство соответствующие изменения и увеличить пособие на детей от полутора до трех лет с 1 января 2020 года для семей со среднедушевым доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума.