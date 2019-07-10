Врачей будут премировать за диагностирование рака при диспансеризации

Минздрав России предложил выделять из федерального бюджета дополнительные средства для премиальных выплат врачам за выявление рака у проходящих диспансеризацию граждан. Об этом сказано в проекте разработанного Минздравом правительственного постановления, опубликованного сегодня на портале проектов нормативных правовых актов.



В пояснительной записке сказано: «Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры)».



За каждый впервые выявленный случай онкологического заболевания, диагноз которого впоследствии подтвердится, будет выплачиваться 1 тысяча рублей, по 500 рублей ответственному за проведение профосмотра и остальному медперсоналу. В пояснении к документу говорится: «По предварительной оценке, исходя из прогнозного количества впервые выявленных случаев онкологических заболеваний (злокачественных новообразований), объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020-2022 годах составит 1,2 млрд рублей ежегодно».



Правила, согласно проекту постановления, вступят в силу с 1 января 2020 года.