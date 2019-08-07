Титов: число дел о мошенничестве растет

Число возбужденных по статье 159 УК РФ («Мошенничество») уголовных дел выросло в I полугодии текущего года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018года, но значительная их часть до суда так и не доходит. Об этом информагентству ТАСС рассказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.



Титов сказал: «По статье 159 УК РФ, на которую в 2018 году пришлось каждое второе обращение к бизнес-омбудсмену по уголовной тематике, количество возбуждаемых дел только растет. По данным МВД, в первом полугодии 2019 года в производстве находилось 157 тыс. 297 уголовных дел по статье 159 (+5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Из них с начала года зарегистрировано 105 тыс. 681 дело (+5,4%). А вот число предварительно расследованных дел, наоборот, уменьшилось на 3,4% (всего 25 тыс. 668). В суд передано на 5,8% меньше дел (всего 22 тыс. 195), чем за тот же период прошлого года».



Омбудсмен возлагает большие надежды на внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, которыми уточняются условия запрета на арест подозревающихся в преступлениях в сфере предпринимательства граждан. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал документ о вступлении в силу данных поправок.



Правозащитник сказал: «Новая редакция ч. 1.1 статье 108 УПК РФ звучит гораздо более конкретно, чем предыдущая. По сути, это то самое придание силы закона разъяснениям пленумов Верховного суда, о необходимости которого мы давно говорили. Теперь в одной норме сосредоточены три параметра, наличие которых не позволяет заключать человека под стражу: определенный набор статей, статус ИП или члена органа управления коммерческой организации, плюс связь его спорных действий с экономической деятельностью организации».



Титов полагает, что со вступлением поправок в силу, следователи больше не смогут на время следствия оправлять под арест предпринимателей.



Титов рассказал ТАСС: «Надеюсь, что новая редакция УПК усложнит недобросовестным правоохранителям возможность помещать предпринимателей в СИЗО в корыстных интересах. Соответственно, и само возбуждение заказных уголовных дел станет нецелесообразным, ведь именно заключение предпринимателя под стражу наиболее губительно для бизнеса, а, значит, и используется как главная угроза».



Он считает, что следователь теперь не сможет рассуждать о том, что предприниматель, которого сам следователь считает мошенником, предпринимателем только по этой причине не является. Бизнес-омбудсмен добавил: «Не менее важно и то, что одни и те же следственные действия, на необходимость проведения которых ссылается следствие для обоснования содержания под стражей, не будут теперь бесконечно и бесконтрольно кочевать из постановления в постановление, со следователя спросят, почему они не были проведены в ранее установленные сроки».



Титов пояснил, что в одной норме теперь сосредоточены три параметра, не позволяющие заключать человека под стражу: статус ИП или управленца в коммерческой организации, определенные статьи и связь его незаконных действий с экономической деятельностью.



Он уточнил, что данные поправки в УПК были внесены по причине обострения ситуации с уголовными преследованиями предпринимателей. Титов заявил, что каждое второе обращение к нему в прошлом году приходилось на статью 159 УК РФ («Мошенничество»).

Президентом РФ Владимиром Путиным 2 августа был подписан закон, согласно которого исключается возможность продления срока ареста предпринимателей, если активные следственные действия по уголовному делу не ведутся. Законом также вносятся поправки к статье 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), которыми уточняется список лиц, которым мера пресечения в виде заключения под стражу избрана быть не может, при условии, что их постоянное место жительства находится в Росси, а попыток скрыться от следствия или суда они не совершали. К таким гражданам относятся ИП и бизнесмены, совершившие преступления против собственности.