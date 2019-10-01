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Правительством утвержден план мониторинга правоприменения на следующий год
3 сентября в 13:00 Право 0 153 Васильева Елена
Премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано распоряжение об утверждении плана мониторинга правоприменения на следующий год. Сегодня документ опубликовали на сайте кабмина.
В пояснительной записке к распоряжению сказано: «Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную и плановую деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Федерации по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Федерации и муниципальных правовых актов».
Отмечается также, что мониторинг правоприменения будут проводить в следующих сферах: капитальный ремонт, защита и использование лесов, профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, противодействие антиконкурентным соглашениям и таможенное регулирование.
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