Правительством утвержден план мониторинга правоприменения на следующий год

Премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано распоряжение об утверждении плана мониторинга правоприменения на следующий год. Сегодня документ опубликовали на сайте кабмина.



В пояснительной записке к распоряжению сказано: «Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную и плановую деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Федерации по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Федерации и муниципальных правовых актов».



Отмечается также, что мониторинг правоприменения будут проводить в следующих сферах: капитальный ремонт, защита и использование лесов, профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, противодействие антиконкурентным соглашениям и таможенное регулирование.