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Госдума расширит список электронных нотариальных услуг

16 октября в 16:57 Право 0 205 Васильева Елена
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Сегодня Госдумой в I чтении принят внесенный правительством проект закона, закрепляющий широкий перечень услуг, которые нотариусы смогут оказывать в электронном виде.

Законопроект даст нотариусам возможность удаленно выдавать свидетельства о верности перевода, передавать документы юридических и физических лиц, принимать для передачи кредиторам депозиты денежных средств должников, а также устанавливать задолженности. Нотариусы также смогут установить «личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица» без документов или в случае сомнений в их подлинности «посредством единой информационной системы персональных данных».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам: «Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме. Все это сэкономит людям и время, и средства: заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде».

Спикер заявил, что этот законопроект «станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики».
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