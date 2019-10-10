Госдума расширит список электронных нотариальных услуг

Сегодня Госдумой в I чтении принят внесенный правительством проект закона, закрепляющий широкий перечень услуг, которые нотариусы смогут оказывать в электронном виде.



Законопроект даст нотариусам возможность удаленно выдавать свидетельства о верности перевода, передавать документы юридических и физических лиц, принимать для передачи кредиторам депозиты денежных средств должников, а также устанавливать задолженности. Нотариусы также смогут установить «личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица» без документов или в случае сомнений в их подлинности «посредством единой информационной системы персональных данных».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам: «Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме. Все это сэкономит людям и время, и средства: заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде».



Спикер заявил, что этот законопроект «станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики».