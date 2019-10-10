Госдумой закреплен сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности

На сегодняшнем пленарном заседании Госдумой во II чтении принят законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин, которые работают в сельской местности.



Документ гарантирует женщинам, живущим и работающим в сельской местности, сокращение продолжительности рабочей недели. Законопроект предусматривает сохранение заработной платы при 36 рабочих часах в неделю. Эта льгота до сих пор регламентирована постановлением Верховного Совета РСФСР от 1990 года.



Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул: «До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда».



Он сказал: «При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части». Председатель палаты пояснил журналистам, что в проект закона ко II чтению была внесена отдельная статья, запрещающая снижать установленный ранее размер повышения зарплаты после вступления закона в силу.



Проект закона в Госдуму в апреле внесла группа депутатов во главе с Володиным. Инициативу поддержал Кабмин РФ.