Судебные приставы получили право рассылать извещения гражданам в виде СМС

На сегодняшнем пленарном заседании ГД в III, финальном чтении был принят проект закона, дающий судебным приставам право рассылать гражданам извещения в виде СМС и позволяющий обжаловать действия приставов через портал «Госуслуги».



В частности, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получает «появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава». Об этом журналистам рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является автором инициативы. Кроме того, новыми нормами устанавливается возможность известить должника «о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки ему СМС-сообщения, при наличии его согласия». Содержание таких извещений будет устанавливать ФССП.



Законопроектом также предусмотрена возможность информировать граждан о процессе «принудительного исполнения исполнительного документа, в том числе о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения, направления лицу, являющемуся стороной исполнительного производства, постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц службы судебных приставов, через единый личный кабинет на портале "Госуслуги" в порядке, установленном правительством РФ».



Оговорена также возможность подать жалобу на постановление, вынесенное должностным лицом ФССП, его действие или бездействие через единый личный кабинет портала «Госуслуги». В случае одобрения Совфедом и подписания президентом России, закон вступит в силу 1 января 2020 года.



Яровая подчеркнула: «Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию». Она считает, что это «важнейшая стадия судопроизводства и реализация законных прав и интересов граждан».



Депутат обратила внимание: «87 млн исполнительных производств находится на рассмотрении в службе судебных приставов. То есть 87 млн граждан в РФ заинтересованы и в соответствии с решением суда ожидают исполнения решения суда».