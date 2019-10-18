Роскомнадзор вводит ответственность за приобретение персональных данных

Роскомнадзор планирует введение административной ответственности не только за незаконное распространение, но и за покупку персональных данных. Об этом в ходе конференции «Защита персональных данных» сообщил сегодня глава ведомства Александр Жаров.



Он сказал: «Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных Мы надеемся, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы».



Жаров заявил, что ведомством к весне 2020 года будут подготовлены и вынесены на общественное обсуждение законодательные поправки об ответственности за приобретение украденных личных данных.



Он сказал: «Очевидно, будет административная ответственность, поскольку нарушение административное, пока не повлекшее каких-то иных последствий. Мы считаем, что поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность. Это основной подход. Поправки по этому поводу мы намерены подготовить – я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение».