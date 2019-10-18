Главная > Право

Роскомнадзор вводит ответственность за приобретение персональных данных

7 ноября в 13:37 Право 0 181 Васильева Елена
1 Изображение

Роскомнадзор планирует введение административной ответственности не только за незаконное распространение, но и за покупку персональных данных. Об этом в ходе конференции «Защита персональных данных» сообщил сегодня глава ведомства Александр Жаров.

Он сказал: «Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных Мы надеемся, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы».

Жаров заявил, что ведомством к весне 2020 года будут подготовлены и вынесены на общественное обсуждение законодательные поправки об ответственности за приобретение украденных личных данных.

Он сказал: «Очевидно, будет административная ответственность, поскольку нарушение административное, пока не повлекшее каких-то иных последствий. Мы считаем, что поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность. Это основной подход. Поправки по этому поводу мы намерены подготовить – я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Ипотечные заемщики не спешат идти на каникулы

7 ноября в 17:31 Ипотека

Мосбиржа допустит к валютным торгам физлиц

7 ноября в 16:59 Финансовые рынки

В Минстрое пояснили, что программа капремонта ветхих домов не увеличит размер квартплаты

7 ноября в 16:57 Жилая недвижимость

Brexit: Великобритания никогда не получит торговую сделку с США на своих условиях

7 ноября в 16:06 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Минимальная ипотечная ставка в Сбербанке составит на льготный период от 1% Закон об устойчивом Рунете вступил в силу Налоговый режим для самозанятых будет работать по всей территории РФ с июля 2020 года Банкиры предлагают разрешить семьям брать ипотеку после продажи жилья с выделенными долями на детей Медведев заявил, что нельзя называть защиту своей территории «участием в чужих войнах»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Top.Mail.Ru