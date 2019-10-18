Проект закона о признании физлиц иностранными агентами примут к концу 2019 года

Проект закона о признании физлиц иностранными агентами, который был принят Госдумой в I чтении еще в январе 2018 года, практически доработан и может быть принят к концу текущего года. Об этом журналистам сообщил сегодня глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.



Он сказал: «С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае, если они сделают это до конца этого года, то, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести». Климов также добавил, что Совет Федерации рассчитывает на вступление закона в силу уже в следующем году.



Временной комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, кроме того, пока не рассматривается возможность введения уголовного наказания для зарубежных средств массовой информации и физических лиц, нарушающих нормы законодательства об иностранных агентах, однако в будущем сенаторы планируют вернуться к данному вопросу.



В ответ на вопрос информагентства ТАСС о вероятности уголовного наказания, Климов сказал: «На сегодняшнем этапе мы не предусматриваем уголовного наказания, хотя в целом ряде государств это предусмотрено. В настоящий момент мы эту возможность не рассматриваем, поскольку считаем наше государство более гуманным, чем решения наших оппонентов. Но, скажу честно, в нашей комиссии полагают: если наши зарубежные оппоненты будут по-прежнему усиливать такой нажим на российские СМИ, возможно, придется над этим подумать».