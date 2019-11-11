Конституционный суд считает справедливой меру изъятия имущества у лиц, связанных с коррупционерами

Конституционный суд обнародовал отказные определения по резонансному делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных. Лейтмотив документа – отсутствие противоречий с Основным законом в нормах, которые касаются изъятия имущества в пользу государства у лиц, связанных с коррупционером и не способных доказать законность происхождения средств.



Ранее в 2017 году Никулинский районный суд г. Москвы изъял у г-на Захарченко и членов его семьи имущество на сумму 9 млрд рублей по причине того, что заявители не смогли доказать, что имущество (квартиры и машины в большом количестве) было приобретено посредством официальных заработков. Семья Дмитрия Захарченко засомневалась в правомерности применения к ним норм, обязывающих их подтверждать законность происхождения средств, на фоне отсутствия у Генеральной прокуратуры доказательств, что все имущество было куплено посредством незаконных доходов г-на Захарченко.



Впрочем, Конституционный суд счел, что изъятие «относится к особым правовым мерам» и нацелено на эффективную борьбу с коррупцией, а также защиту конституционно значимых ценностей, пишут «Ведомости». По мнению адвоката Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, такое решение КС означает, что в пользу государства может быть обращено имущество любого гражданина, который не сможет доказать законность происхождения средств.