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Конституционный суд считает справедливой меру изъятия имущества у лиц, связанных с коррупционерами
13 ноября в 15:40 Право 4 297 Иван Тихонов
Конституционный суд обнародовал отказные определения по резонансному делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных. Лейтмотив документа – отсутствие противоречий с Основным законом в нормах, которые касаются изъятия имущества в пользу государства у лиц, связанных с коррупционером и не способных доказать законность происхождения средств.
Ранее в 2017 году Никулинский районный суд г. Москвы изъял у г-на Захарченко и членов его семьи имущество на сумму 9 млрд рублей по причине того, что заявители не смогли доказать, что имущество (квартиры и машины в большом количестве) было приобретено посредством официальных заработков. Семья Дмитрия Захарченко засомневалась в правомерности применения к ним норм, обязывающих их подтверждать законность происхождения средств, на фоне отсутствия у Генеральной прокуратуры доказательств, что все имущество было куплено посредством незаконных доходов г-на Захарченко.
Впрочем, Конституционный суд счел, что изъятие «относится к особым правовым мерам» и нацелено на эффективную борьбу с коррупцией, а также защиту конституционно значимых ценностей, пишут «Ведомости». По мнению адвоката Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, такое решение КС означает, что в пользу государства может быть обращено имущество любого гражданина, который не сможет доказать законность происхождения средств.
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Как Вы оцениваете перспективу изъятия имущества у лиц, знакомых с коррупционерами, при отсутствии доказательств законности происхождения средств? Есть ли в таком подходе противоречия?
Важное и значимое разъяснение КС, но на местах районными судами может быть различное правоприменение, в этом и есть большой риск злоупотребления правом и даже коррупционная составляющая! Борясь с коррупцией, можно столкнуться с ней же самой, в методах борьбы! Необходимо детально и основательно разбирать каждую ситуацию не формально, а доказывая факт взаимосвязи в действиях, а не просто знакомство или родство с коррупционером!!! Это очень серьезный вопрос с тонкой правовой гранью, и социально значимый! Так же требуется большая реформа самой судебной системы, от методов работы до подбора и назначения судебного корпуса!
Как Вы оцениваете перспективу изъятия имущества у лиц, знакомых с коррупционерами, при отсутствии доказательств законности происхождения средств? Есть ли в таком подходе противоречия?
- Данным определением Конституционный суд расширяет правовую позицию о допустимости взыскания имущества, приобретенного на коррупционные доходы чиновников. Ранее Конституционный суд рассматривал этот вопрос в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 26-П и от 9 января 2019 года N 1-П и Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 года N 1163-О. Однако до настоящего момента взыскание допускалось лишь на имущество чиновников и членов их семей, а не знакомых.
Конституционный суд расширительно истолковал положения ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», позволив обратить взыскание в том числе на имущество экс-подруги полковника Захарченко. Однако в постановлении указано, что собственник спорного имущества имеет право представлять в суде доказательства законности происхождения денежных средств, на которые приобретено имущество.
Таким образом, сформированная Конституционным судом позиция не нарушает права граждан на частную собственность. Близкие знакомые коррупционеров могут доказать законность приобретения своего имущества. Необходимо понимать, что данные положения применяются при явном несоответствии доходов и расходов аффилированных с коррупционером лиц. Подобные нормы существуют в антикоррупционном законодательстве многих стран, например Англии, и позволяют возвращать бюджету украденные денежные средства. Законопослушные граждане, в числе близких людей которых оказался коррупционер, смогут предоставить доказательства происхождения денежных средств на покупку имущества. Иной подход позволял бы беспрепятственно оформлять приобретенное незаконным путем имущество на друзей и не бояться взыскания в пользу государства.
Как Вы оцениваете перспективу изъятия имущества у лиц, знакомых с коррупционерами, при отсутствии доказательств законности происхождения средств? Есть ли в таком подходе противоречия?
Это не первый раз когда Конституционный суда Российской Федерации рассматривает данный вопрос. Аналогичную позицию суд уже отражал в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 26- П и от 9 января 2019 года № 1-П и Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 года № 1163-О. Я считаю позицию Конституционного суда РФ обоснованной. Особо стоит отметить, что лицо, в отношении которого разрешается вопрос об обращении принадлежащего ему имущества в доход Российской Федерации имеет право представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, а также при выявлении незначительного расхождения размера доходов, возможно определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации. Ранее Конституционный суд РФ указывал, что при определении оснований для применения упомянутой меры должен учитываться весь объем законных доходов, которые были получены и могли быть потрачены такими лицами на приобретение имущества, в т. ч. правомерные поступления, не отраженные в представленных ими сведениях (Постановление от 29 ноября 2016 года № 26-П). Считаю, что в таком подходе Конституционного суда РФ противоречия отсутствуют.
Как Вы оцениваете перспективу изъятия имущества у лиц, знакомых с коррупционерами, при отсутствии доказательств законности происхождения средств? Есть ли в таком подходе противоречия?
Действующее антикоррупционное законодательство предусматривает возможность обращения в доход государства имущества только самого государственного служащего, его супруги и несовершеннолетних детей. Попытки расширения данного перечня лиц предпринимались в 2017 г., однако соответствующий законопроект был отклонен государственной думой как не соответствующий Конституции. Но уже через два года, в 2019 г. Конституционный суд, не дав оценку ни одному из конкретных доводов заявителей по делу Захарченко дал свое молчаливое согласие на изъятие любого имущества у любых лиц. Чтобы обойти норму о круге субъектов, суд теперь делает«ход конём» - в решении суда просто указывается, что «фактическим владельцем/обладателем» всего имущества третьих лиц является сам госслужащий. При этом собственники годами владеют своим имуществом, пользуются им, несут бремя содержания. Такая постановка вопроса является», поскольку позволяет «отбирать» имущество у неограниченного круга лиц. Можно представить ситуацию на банальном примере – завтра в отношении любого госслужащего возбуждается дело о взятке (законность и обоснованность возбуждения уголовного дела туманна), вас неожиданно вызывают в гражданский суд, показывают справки 2-ндфл и сообщают о том, что сумм в ней не хватает на покупку автомобиля, собственником которого вы являетесь, но «следствие установило», что вы общались 5 лет назад с обвиняемым, а значит фактическим владельцем вашего авто является именно он, так как сумм его взяток как раз хватает, чтобы купить не одну такую машину. Вы начинаете отчаянно доказывать, что с этим лицом общались всего пару раз в жизни, а машину помог купить друг 7 лет назад, который уже умер/уехал заграницу/не хочет принимать участия в деле. Но попытки тщетны – исход очевиден, с вашим имуществом вам стоит попрощаться, и не важно, что в уголовном деле обвиняемого нет доказательств его причастности к получению взятки, а его доход как госслужащего еще меньше вашего. Всё равно – он гордый носитель статуса «фактических владелец», а вы лишь жалкий собственник, в теории имеющий гарантированные Конституцией права, а на практике некий «публичный, общественный» интерес намного выше вашего права собственности, и должны с радостью воспринимать возможность пополнить своим имуществом казну РФ. Пикантность ситуации по делу Захарченко заключается еще и в изъятии в 2017 г. денежных средств, законодательная возможность обращения в доход государства которых только в июле месяца этого год была вынесена в виде законопроекта на рассмотрение Государственной думы, а сам Захарченко приговором Пресненского районного суда, вступившего в законную силу 17 октября 2019 г., был оправдан в получении взятки в виде денежных средств, на которые он по версии прокурора «накупил» всё изъятое имущество граждан.