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Минюст рассмотрит предложение о запрете должникам по алиментам вступать в брак повторно

27 ноября в 17:26 Право 0 468 Иван Тихонов
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Депутат Заксобрания Ленинградской области Петров Владимир предложил министру юстиции Коновалову Александру рассмотреть вопрос о запрете должникам по алиментам повторно вступать в брак. Это касается как мужчин, так и женщин. Запрет должен действовать пока гражданин полностью не погасит долг.

По словам г-на Петрова, в России на данный момент статистика по количеству разводов неутешительная. По разным данным, разводом заканчивается половина заключаемых браков; вдобавок, часто бывший муж или жена забывают о своей ответственности перед детьми, создавая новую семью. В целях решения проблемы депутат предлагает «осложнить жизнь» безответственным алиментщикам.

«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — передают пояснения г-на Петрова РИА Новости.
Для реализации инициативы необходимо внести поправки в Семейный кодекс, уточняет депутат.
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