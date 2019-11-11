|
Минюст рассмотрит предложение о запрете должникам по алиментам вступать в брак повторно
27 ноября в 17:26 Право 0 468 Иван Тихонов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Петров Владимир предложил министру юстиции Коновалову Александру рассмотреть вопрос о запрете должникам по алиментам повторно вступать в брак. Это касается как мужчин, так и женщин. Запрет должен действовать пока гражданин полностью не погасит долг.
По словам г-на Петрова, в России на данный момент статистика по количеству разводов неутешительная. По разным данным, разводом заканчивается половина заключаемых браков; вдобавок, часто бывший муж или жена забывают о своей ответственности перед детьми, создавая новую семью. В целях решения проблемы депутат предлагает «осложнить жизнь» безответственным алиментщикам.
«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — передают пояснения г-на Петрова РИА Новости.
Для реализации инициативы необходимо внести поправки в Семейный кодекс, уточняет депутат.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу28 ноября в 17:06 Жилая недвижимость
Сдача лицензий и консолидация: что ожидает пенсионный рынок?27 ноября в 16:17 Государство
Центробанк ужесточит выдачу ипотечных кредитов27 ноября в 15:24 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Бизнесменам не удастся «уйти в тень» через самозанятых И снова об экономике: есть все основания для беспокойства Центробанк выявил новую мошенническую схему при оформлении кредитов Сбербанк примет участие в пилотном проекте Минэкономразвития по оказанию государственных услуг Орешкин: идея об освобождении от НДФЛ малоимущих граждан требует проработки