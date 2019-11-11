Минюст рассмотрит предложение о запрете должникам по алиментам вступать в брак повторно

Депутат Заксобрания Ленинградской области Петров Владимир предложил министру юстиции Коновалову Александру рассмотреть вопрос о запрете должникам по алиментам повторно вступать в брак. Это касается как мужчин, так и женщин. Запрет должен действовать пока гражданин полностью не погасит долг.



По словам г-на Петрова, в России на данный момент статистика по количеству разводов неутешительная. По разным данным, разводом заканчивается половина заключаемых браков; вдобавок, часто бывший муж или жена забывают о своей ответственности перед детьми, создавая новую семью. В целях решения проблемы депутат предлагает «осложнить жизнь» безответственным алиментщикам.



«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — передают пояснения г-на Петрова РИА Новости.

Для реализации инициативы необходимо внести поправки в Семейный кодекс, уточняет депутат.