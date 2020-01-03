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В РФ планируют упразднить около пяти тысяч актов времен РСФСР и СССР

2 января в 16:01 Право 0 326 Иван Тихонов
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В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в конце прошлого года Министерство юстиции России представило к отмене около 5 тысяч актов времен РСФСР и СССР. Предполагается, что в 2020 году будут упразднены 3.7 тысячи актов времен СССР и 1.3 тысячи актов времен РФ и РСФСР.

Между тем, документы будут отменены постановлением правительства с некоторыми оговорками. Минюст указывает на то, что действительными останутся документы, которые имеют культурное и историческое значение, а также акты, которые касаются профессиональных праздников и действия социальных норм. Под регуляторную «гильотину» попадут устаревшие документы, не применяющиеся на практике, но имеющие статус «действующие».
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