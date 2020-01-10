Президент РФ выступает в защиту медицинских работников

На сайте главы государства появилась информация о том, что президент РФ уполномочил органы власти снять с медработников уголовную ответственность за неумышленную потерю ими наркотических или психотропных лекарственных средств и сделать соответствующий доклад по этому вопросу до 15 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.



В частности, опубликованное постановление гласит: «Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».



Известно, что данное решение Владимира Путина стало следствием его встречи с представителями общественности в Калининградской области, состоявшейся 31 октября минувшего года, во время которой президент узнал о боязни многих медиков применять на практике обезболивающие наркотические вещества, поскольку их утеря (в том числе из-за невнимательности по причине усталости) приводит к уголовной ответственности. При этом президент допускает возможность ужесточения наказания за постановку ошибочного диагноза во время обследования и определения инвалидности.