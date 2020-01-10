МЭР считает целесообразным декриминализовать 8 статей УК

Замглавы МЭР Вадим Живулин направил письмо в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру, в котором предлагает вывести из-под действия Уголовного кодекса ряд статей. Речь идет о восьми категориях правонарушений, часть которых и так включена в КоАП.



Так, в ведомстве считают целесообразным отменить уголовную ответственность за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей; за ведение бизнеса без лицензии или регистрации; фиктивное банкротство; причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тысяч до 1 млн рублей).



Вдобавок, министерство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, в случае плагиата, применения чужого товарного знака и незаконного использования изобретения, модели или промышленного образца, разглашения их сущности раньше срока и принуждение к соавторству.



Эксперты отмечают, что часть этих правонарушений и так включена в КоАП: например ведение бизнеса без лицензии или регистрации. Если такая деятельность причинила большой ущерб или позволила получить доход в крупном размере, то в УК за это предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев, обязательных работ или штрафа до 300 тысяч рублей. МЭР предложило сохранить без особых изменений эту статью в КоАПе, но повысить взыскание. Аналогичные меры предусмотрены для статьи о фиктивном банкротстве, которое повлекло за собой ущерб на сумму более 2.2 млн рублей.



По остальным видам также предложено либо повысить сумму взысканий, либо учредить санкцию в КоАПе.