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МЭР считает целесообразным декриминализовать 8 статей УК
24 января в 15:44 Право 2 281 Иван Тихонов
Замглавы МЭР Вадим Живулин направил письмо в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру, в котором предлагает вывести из-под действия Уголовного кодекса ряд статей. Речь идет о восьми категориях правонарушений, часть которых и так включена в КоАП.
Так, в ведомстве считают целесообразным отменить уголовную ответственность за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей; за ведение бизнеса без лицензии или регистрации; фиктивное банкротство; причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тысяч до 1 млн рублей).
Вдобавок, министерство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, в случае плагиата, применения чужого товарного знака и незаконного использования изобретения, модели или промышленного образца, разглашения их сущности раньше срока и принуждение к соавторству.
Эксперты отмечают, что часть этих правонарушений и так включена в КоАП: например ведение бизнеса без лицензии или регистрации. Если такая деятельность причинила большой ущерб или позволила получить доход в крупном размере, то в УК за это предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев, обязательных работ или штрафа до 300 тысяч рублей. МЭР предложило сохранить без особых изменений эту статью в КоАПе, но повысить взыскание. Аналогичные меры предусмотрены для статьи о фиктивном банкротстве, которое повлекло за собой ущерб на сумму более 2.2 млн рублей.
По остальным видам также предложено либо повысить сумму взысканий, либо учредить санкцию в КоАПе.
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По Вашему мнению, целесообразно ли декриминализовать указанные статьи УК?
- Предлагаемые Минэкономразвития изменения статей УК РФ могут иметь, как и в большинстве случаев, когда предлагается внести подобные изменения, два разноплановых последствия.
С одной стороны декриминализация таких статей УК РФ, где при определенном желании преступлением может достаточно просто стать экономический спор или административное правонарушение, выглядит в целом позитивно. Это может позволить избежать необоснованных уголовных дел и судебных приговоров.
С другой стороны при упразднении такого рода преступлений исчезает определенный сдерживающий фактор в в их совершении.
Данное решение Минэкономразвития больше видится неким «маркетинговым ходом», который направлен не только на привлечение инвестиций в Россию, но и не в меньшей степени на стимулирование бизнес активности российского предпринимательства. Однако, все-таки стоит отнестись очень сдержанной по поводу реального изменений Уголовного кодекса в связи с комментируемой инициативой. В случае принятия соответствующих изменений в УК РФ какого-то дополнительного существенного притока инвестиций в Россию ожидать так же вряд ли стоит.
По Вашему мнению, целесообразно ли декриминализовать указанные статьи УК?
- Я считаю, что статья за коммерческий подкуп до 10 000 рублей должна остаться в УК РФ,так как часто сотрудники коммерческих компаний злоупотребляют своим положением и осуществляют коммерческий подкуп, действуя в интересах конкурентов,криминальных структур, наносят существенный вред компании. Речь должна идти не об исключении уголовной ответственности, а о дополнении, что если сумма не превышает 10 000 рублей, то от уголовной ответственности освобождается лицо, если его действия не повлекли существенный вред.
Однако согласна с декриминализацией статьи о ведении бизнеса без лицензии, более того, большинство удачных стартапов в России действовали как правило без лицензии. Если необходимо стимулировать рост экономики, то необходимо и не создавать дополнительных препятствий.
За фиктивное банкротство уголовная статья должна остаться, так как она несет серьезные последствия и для партнеров и для широкого круга лиц, и в целом для экономики. То же касается и злоупотребления доверием, бизнес должен быть честным и прозрачным, обман недопустим, конечно, статья должна остаться в уголовном кодексе.
В части остальных статьей - достаточно административной ответственности, разве что кроме незаконного использования чужого товарного знака, это вопрос недобросовестной конкуренции и производства контрафактной продукции, от этих последствий могут пострадать многие, конечно, оставить в УК РФ.