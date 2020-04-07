Детские «коронавирусные» пособия взыскиванию не подлежат – ФССП

Федеральная служба судебных приставов сообщила о внесении изменений в статью 101 ФЗ «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, не подлежащие взысканию. В ведомстве считают нецелесообразным обращение взыскания на единовременные пособия в 10 тысяч рублей, которые выплачиваются на каждого ребенка в качестве меры поддержки семьям на фоне распространения коронавирусной инфекции.



«Внесены изменения в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 07.04.2020 № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", на который не может быть обращено взыскание», - говорится в сообщении ФССП.



Напомним, ранее глава государства Владимир Путин в качестве поддержки семей на фоне пандемии поручил обеспечить выплату единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 15-ти лет включительно.