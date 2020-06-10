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В кабмине упразднили свыше 450 «обветшалых» документов времен СССР и РСФСР
17 июня в 12:38 Право 0 210 Иван Тихонов
На сайте правительства РФ обнародовано постановление премьер-министра Михаила Мишустина о признании недействующими на территории России свыше 450 документов времен СССР и РСФСР.
«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Документы, подлежащие упразднению, были приняты между 1946 и 1991 годами. Их аннулирование призвано упростить процедуру систематизации российского законодательства. Процедура является частью программы мероприятий по «регуляторной гильотине»; этот комплекс мер призван упразднить с 1 января 2021 года все необоснованные и устаревшие документы, а также надзорные требования, что поспособствует снижению нагрузки на бизнес и улучшить деловой климат.
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