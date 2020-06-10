Главная > Право

В кабмине упразднили свыше 450 «обветшалых» документов времен СССР и РСФСР

17 июня в 12:38 Право 0 210 Иван Тихонов
1 Изображение

На сайте правительства РФ обнародовано постановление премьер-министра Михаила Мишустина о признании недействующими на территории России свыше 450 документов времен СССР и РСФСР.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Документы, подлежащие упразднению, были приняты между 1946 и 1991 годами. Их аннулирование призвано упростить процедуру систематизации российского законодательства. Процедура является частью программы мероприятий по «регуляторной гильотине»; этот комплекс мер призван упразднить с 1 января 2021 года все необоснованные и устаревшие документы, а также надзорные требования, что поспособствует снижению нагрузки на бизнес и улучшить деловой климат.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Жизнь после COVID: 5 шагов к адаптации

17 июня в 15:55 Медицина

Количество инфицированных коронавирусом за сутки в РФ опустилось ниже 8 тысяч

17 июня в 11:57 Медицина

В российских учебных заведениях сделают акцент на патриотическом воспитании

17 июня в 11:36 Образование

Сокращенные, но не отмененные: что будет с новогодними выходными?

16 июня в 17:02 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: оперативные данные на 16 июня Коронавирус в России: оперативные данные на 12 июня Количество случаев инфицирования COVID-19 в РФ превысило 500 тысяч Работать по новым правилам: Роспотребнадзор обозначил требования к продуктовым магазинам Эксперты прогнозируют ощутимый рост сделок трейд-ин в сегменте новостроек

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru