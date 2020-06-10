Поправки в Конституцию защитят целостность и суверенитет России

В рамках интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию о защите целостности России очень нужны. Они позволят сделать неконституционными любые призывы и документы, нацеленные на нарушение целостности и суверенитета РФ.



В частности, поправки сделают неконституционными любые законопроекты, предполагающие возвращение Украине Крыма.



«Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине», - пояснил сенатор.



Г-н Клишас добавил, что поправка о суверенитете нужна «не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что «давайте Крым отдадим», а для защиты территориальной целостности.



Предлагаемая для голосования поправка в Конституцию звучит так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года.