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Поправки в Конституцию защитят целостность и суверенитет России

22 июня в 11:21 Право 0 338 Иван Тихонов
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В рамках интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию о защите целостности России очень нужны. Они позволят сделать неконституционными любые призывы и документы, нацеленные на нарушение целостности и суверенитета РФ.

В частности, поправки сделают неконституционными любые законопроекты, предполагающие возвращение Украине Крыма.

«Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине», - пояснил сенатор.

Г-н Клишас добавил, что поправка о суверенитете нужна «не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что «давайте Крым отдадим», а для защиты территориальной целостности.

Предлагаемая для голосования поправка в Конституцию звучит так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года.
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