Процедура обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ Сегодня в 12:33 Право 140 Иван Тихонов 1 Изображение

Материал подготовил Максим Самарин, старший юрист юридической компании "Polozov Group"



Во взаимоотношениях между контрагентами, да и у лиц корпоративных отношениях, возможно возникал вопрос: «Что делать, если требование кредитора к ликвидированному должнику не было удовлетворено, но после прекращения деятельности у должника было обнаружено его имущество?».



Настоящая статья даст ответ на указанный вопрос.



Итак, согласно законодательству Российской Федерации, в основном выделяют два вида прекращения деятельности юридического лица:



- ликвидация, которая бывает добровольная, то есть по решению участников юридического лица, принудительной – по решению арбитражного суда по иску государственного органа, органа местного самоуправления, участника; по решению арбитражного суда при признании юридического лица несостоятельными (банкротами) и завершении конкурсного производства.



Согласно п. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.



В силу статьи 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.);



- исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.



Согласно п. 1 ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев, предшествующих его исключению из ЕГРЮЛ, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.



Таким образом, процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ является основанием прекращения деятельности юридического лица.



В соответствии с п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.



Вместе с тем, при прекращении деятельности юридического лица в порядке ликвидации или в порядке его исключения из ЕГРЮЛ как недействующего возможно обнаружение имущества такого юридического лица, на которое может быть распределено между заинтересованными лицами (кредиторы, лица, которым причинен ущерб, работники, участники и т.п.) или уполномоченными государственными органами.



В соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.



Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц.



По результатам распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, как правило, составляется акт приема-передачи или иной документ, подтверждающий получение имущества в результате осуществления данной процедуры. Также возможно признание судом права собственности на уставной капитал.



Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица проводится по правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц (статьи 61 - 64 ГК РФ), а также, с учетом аналогии закона (пункт 2 статьи 6 ГК РФ),в порядке положений статей Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) не противоречащих правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц.



По аналогии с абзацем 10 пункта 2 статьи 39 Закона о банкротстве в заявлении о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица заявитель должен указать саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из числа членов которой подлежит утверждению арбитражный управляющий, либо кандидатуру арбитражного управляющего, которая утверждается арбитражным судом.



С учетом аналогии закона и положений статей 126 и 128 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий обязан опубликовать сведения о назначении соответствующей процедуры в срок не позднее 10 дней с момента вынесения решения суда о введении процедуры. При этом, в отличие от процедуры банкротства должника, в которой публикация осуществляется в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ», опубликовать сведения о начале процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица арбитражный управляющий обязан в журнале «Вестник государственной регистрации».



Согласно пунктам 1, 2 статьи 63 ГК РФ ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.





Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.



После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.



Требования кредиторов, имеющих право на распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, в адрес арбитражного управляющего направляют заявления о включении их требований в промежуточный ликвидационный баланс. Срок заявления и порядок рассмотрения определяются статьей 63 ГК РФ «Порядок ликвидации юридического лица».При отказе арбитражного управляющего во включении требований в промежуточный ликвидационный баланс, в порядке статей 63, 64, 64.1 ГК РФ, кредитор вправе требовать в судебном порядке включения задолженности в промежуточный ликвидационный баланс.



В соответствии с пунктом 1 статьи 64.1 ГК РФ в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. В случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса.



Как уже ранее было сказано, процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица проводится по правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц (статьи 61 - 64 ГК РФ), в связи с чем, положения пункта 134 Закона о банкротстве об очередности удовлетворения требований кредиторов к указанной процедуре не применяются. В данном случае требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ.



В соответствии с пунктом 1 статьи 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:



- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;



Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очереди.



Выявленное имущество, имущественные права по акту приема-передачи передаются кредиторам, требования которых включены в промежуточный ликвидационный баланс. При отсутствии заявленных в срок требование кредиторов имущество, имущественные права подлежит распределению среди участников ликвидированного юридического лица в порядке статьи 58 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».



В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли; во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.



Принимая во внимание установленный пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве минимальный размер фиксированного вознаграждения конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве ликвидируемого юридического лица, в процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица арбитражный суд утверждает арбитражному управляющему вознаграждение в размере 30 000 руб. в месяц.



При этом компенсировать затраты на процедуру, и получить вознаграждение арбитражный управляющий имеет право за счет найденного имущества.



В процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица арбитражный управляющий не имеет полномочий оспаривать сделки ликвидированного юридического лица ввиду прекращения деятельности данного юридического лица.



Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица назначается сроком на 3 месяца с дальнейшим обоснованным и неоднократным продлением.



Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица завершается вынесением арбитражным судом вынесением соответствующего определения по результатам рассмотрения ходатайства арбитражного управляющего о завершении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица среди лиц, имеющих на это право.



Одним из многочисленных примеров оговоренной процедуры из судебной практики является постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 февраля 2019 года по делу № А40-157100/2014. Указанное постановление заслуживает внимание при возникновении интереса к данной процедуре инициированной участником ликвидированного юридического лица, указывающего на наличие имущественных прав данного юридического лица в виде дебиторской задолженности. Твитнуть Читайте также Росавиация сказала «нет» международным полетам до конца июля Сегодня в 17:04 Транспорт В Кремле отреагировали на итоги плебисцита по поправкам в Конституцию РФ Сегодня в 16:22 Внутренняя политика Ситуация с распространением коронавируса в России на 2 июля Сегодня в 11:53 Медицина 100-процентная обработка: поправки в Конституцию РФ поддержали практически 78% избирателей Сегодня в 11:25 Внутренняя политика