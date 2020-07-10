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Госдума рассмотрит инициативу, запрещающую изымать домашних животных за долги

20 июля в 17:42 Право 0 267 Иван Тихонов
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Глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработал законопроект о запрете изымать домашних животных за долги. Документ предусматривает внесение поправок в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам).

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, но указала на необходимость определить понятие «домашние животные». Парламентарий предлагает распространить запрет на тех животных, которые не используются в предпринимательской деятельности, пишет «Интерфакс».

Напомним, ранее г-н Бурматов раскритиковал предложенные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф за громкую музыку и собачий лай.

«То же и с животными: бывают ситуации, когда они себя плохо чувствуют. Как человек может заставить их замолчать?» — заявил депутат тогда.
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