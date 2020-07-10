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Успеть за 3 дня: ГД одобрила закон о трехдневном голосовании на выборах

21 июля в 15:14 Право 0 423 Иван Тихонов
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Сегодня, 21 июля, нижняя палата Федерального собрания одобрила закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании в РФ в рамках плебисцитов всех уровней. Согласно документу, формат многодневного волеизъявления должен распространяться как на местные выборы, так и на общенациональные (включая референдумы).

Закон предусматривает право избирательной комиссии, организующей плебисцит, проводить голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, пишут РИА Новости. При таком формате волеизъявления голоса будут подсчитываться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

В то же время поправки в закон запрещают проводить досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям, если волеизъявление проводится в формате нескольких дней. Помимо этого, новелла регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно документу, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, отзыв рассматривать не будут.
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