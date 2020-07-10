Главная > Право

В Генпрокуратуре подвели итоги полугодия по киберпреступности

30 июля в 17:13 Право 0 287 Иван Тихонов
1 Изображение

В первом полугодии текущего года количество зарегистрированных преступлений в РФ по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году несущественно сократилось. В то же время количество киберпреступлений, наоборот, за этот же период увеличилось практически на 92%. Такие данные были озвучены в рамках коллегии Генпрокуратуры под председательством генпрокурора Игоря Краснова, пишет ТАСС.

«В первом полугодии 2020 года число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилось. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 91.7%», — сообщили в Генпрокуратуре.

Между тем, ранее сообщалось, что наибольший прирост правонарушений – преступления с использованием пластиковых карт; их рост составил 490% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Центробанк планирует ввести новый рейтинг страховых компаний

Сегодня в 12:57 Страхование

С начала пандемии в РФ проведено более 28 млн лабораторных тестов на коронавирус

Сегодня в 11:57 Медицина

Официальные курсы доллара и евро вновь преодолели психологические отметки

30 июля в 16:43 Финансовые рынки

Пособие по безработице должно возмещать не меньше половины утраченного заработка – мнение профсоюзов

30 июля в 13:12 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Германия не желает возвращаться к формату «большой восьмерки» Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ демонстрирует обнадеживающую стабильность Новый рекорд Центробанка: ключевая ставка снижена до 4,25 % годовых Динамика распространения коронавируса в России: оперативные данные на 28 июля Нелегальный техосмотр приравняли к уголовному делу

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru