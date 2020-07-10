В Генпрокуратуре подвели итоги полугодия по киберпреступности

В первом полугодии текущего года количество зарегистрированных преступлений в РФ по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году несущественно сократилось. В то же время количество киберпреступлений, наоборот, за этот же период увеличилось практически на 92%. Такие данные были озвучены в рамках коллегии Генпрокуратуры под председательством генпрокурора Игоря Краснова, пишет ТАСС.



«В первом полугодии 2020 года число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилось. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 91.7%», — сообщили в Генпрокуратуре.



Между тем, ранее сообщалось, что наибольший прирост правонарушений – преступления с использованием пластиковых карт; их рост составил 490% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.