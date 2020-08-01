Главная > Право

Правительство рассмотрит инициативу по выдаче нового издания Конституции РФ при первом получении паспорта

31 июля в 13:16 Право 0 268 Иван Тихонов
1 Изображение

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть возможность выдачи нового издания Конституции РФ при получении первого паспорта гражданина РФ. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», - говорится в списке поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения президента. Доклад о проделанной работе глава кабмина должен предоставить до 1 октября 2020 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Рубль завершает июль на минорной ноте

31 июля в 16:02 Финансовые рынки

Центробанк планирует ввести новый рейтинг страховых компаний

31 июля в 12:57 Страхование

С начала пандемии в РФ проведено более 28 млн лабораторных тестов на коронавирус

31 июля в 11:57 Медицина

В Генпрокуратуре подвели итоги полугодия по киберпреступности

30 июля в 17:13 Право
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Германия не желает возвращаться к формату «большой восьмерки» Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ демонстрирует обнадеживающую стабильность С начала пандемии в РФ проведено более 28 млн лабораторных тестов на коронавирус Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 в России за сутки превысило 9 тысяч Динамика распространения коронавируса в России: оперативные данные на 28 июля

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru