Правительство рассмотрит инициативу по выдаче нового издания Конституции РФ при первом получении паспорта

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть возможность выдачи нового издания Конституции РФ при получении первого паспорта гражданина РФ. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.



«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», - говорится в списке поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.



Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения президента. Доклад о проделанной работе глава кабмина должен предоставить до 1 октября 2020 года.