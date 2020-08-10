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Минобороны считает целесообразным воскресить понятие военной тайны в РФ

14 августа в 18:24 Право 0 228 Иван Тихонов
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Министерство обороны РФ выступает с инициативой отнести к категории конфиденциальной всю информацию, относящуюся к сфере обороны государства. Законодательная инициатива опубликована на портале правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту Минобороны подчеркивает, что сейчас порядок отнесения информации к государственной тайне распространяется только на органы государственной власти и подведомственные им организации.

«В результате в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.», — говорится в записке.

Именно по этой причине ведомство и предложило отнести на законодательном уровне информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и ‎не составляющую государственную тайну, к категории конфиденциальной.

Законопроект предусматривает, что министерство будет формировать список данных, составляющих служебную тайну в сфере обороны. Проект списка будет утверждать президент России.
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