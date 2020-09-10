Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: право на подачу заявления, срок давности подачи заявления, особенности рассмотрения заявлений 10 сентября в 15:06 Право 206 Иван Тихонов 1 Изображение

Материал подготовил Максим Самарин, старший юрист юридической компании «Polozov Group»



Субсидиарная ответственность является разновидностью ответственности, которая возникает после привлечения к ответственности основного должника, в связи с чем субсидиарная ответственность является дополнительной ответственностью.



Понятие субсидиарной ответственности раскрывается в статье 399 ГК РФ, согласно которой до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.



Субсидиарная ответственность устанавливается в договорных отношениях или в силу закона.



В настоящей статье речь пойдет об установлении субсидиарной ответственности в силу закона, а точнее в силу статей 61.11 - 61.19 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).



Субъективный состав лиц, привлекающих к субсидиарной ответственности определен в пункте 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве, согласно которому под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.



Закон о банкротстве выделяет два основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (далее – КДЛ):



1. За невозможность полного погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве).

Субсидиарная ответственность по такому основанию возникает у КДЛ по обязательствам должника если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия такого КДЛ;



2. За неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (статья 61.12 Закона о банкротстве).

Статьей 9 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность при определенных в ней обстоятельствах в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения данных обстоятельств, обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Субсидиарная ответственность по указанному основанию возникает у руководителя, ликвидатора, члена ликвидационной комиссии. Также, возможно привлечение к субсидиарной ответственности иных лиц при наличии определенных условий, к которым могут быть отнесены участники (акционеры) и иные КДЛ.



Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности обладают следующие лица:

1. по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве:

- от имени должника – арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов;

- конкурсные кредиторы;

- представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность,

- уполномоченные органы.

2. по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона о банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве:

- конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства перед которыми предусмотрены пунктом 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве;

- арбитражный управляющий по своей инициативе от имени должника в интересах указанных лиц.

3. по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве:

- кредиторы по текущим обязательствам;

- кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов;

- кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов;

- заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

- уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

4. по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона о банкротстве, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом:

- конкурсные кредиторы, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства перед которыми предусмотрены пунктом 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве.



Срок исковой давности на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности составляет:

- три года со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности,

- но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом)

- и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности (то есть, то за что привлекают к ответственности).

Пропущенный по уважительной причине указанный срок давности может быть восстановлен арбитражным судом, если не истекло два года с момента окончания вышеуказанного срока.



Закон о банкротстве устанавливает особенности рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве (статья 61.16), так и особенности рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве (статья 61.19).



Особенности рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве:



1. заявление рассматривается в исковом порядке с проведением предварительного заседания;

2. заявление должно содержать сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении, является или являлся КДЛ, в противном случае арбитражный суд оставит заявление без движения для предоставления указанных сведений;

3. в случае не предоставления по неуважительным причинам лицом, привлекаемое к субсидиарной ответственности, полного отзыва по всем доводам заявления, то бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности;

4. при установлении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по статье 61.11 Закона о банкротстве, но при этом невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд выносит определение с выводами о доказанности наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами за счет либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами;

5. в определенном статьей 61.17 Закона о банкротстве порядке кредиторы выбирают способ распоряжения полученным правом требования к привлеченным к субсидиарной ответственности КДЛ, о чем арбитражный управляющий составляет отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. К таким способам относятся:

1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве, то есть взыскание в исполнительном производстве. При этом, при завершении конкурсного производства данное требование будет прекращено ввиду ликвидации должника;

2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве, то есть продажа права требования с торгов;

3) уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора, то есть кредитору переходят права на взыскание суммы субсидиарной ответственности, такому кредитору арбитражный суд выдает исполнительный лист. Кредитор получивший право требования самостоятельно взыскивает суммы субсидиарной ответственности с КДЛ, в том числе в исполнительном производстве или в деле о банкротстве такого КДЛ. При этом, требование кредитора к должнику уменьшается только в случае взыскании денежных средств от КДЛ;

6. после завершения расчетов с кредиторами, по ходатайству арбитражного управляющего с приложением отчета о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, информации о размере требований каждого кредитора, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника, а также отчета о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный суд возобновляет производство и выносит определение о привлечении к субсидиарной ответственности с указанием суммы, подлежащей взысканию с КДЛ, привлеченного к субсидиарной ответственности, с учетом выбранного кредиторами способа распоряжения полученным правом требования;

7. определение о привлечении к субсидиарной ответственности подлежит исполнению после истечения срока на подачу апелляционной жалобы (10 рабочих дней) или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта;

8. исполнительное производство, возбужденное по требованию имеющего часть требования о привлечении к субсидиарной ответственности кредитора, является сводным исполнительным производством, взыскание по которому осуществляется в пользу всех кредиторов по этому требованию, предъявивших исполнительные листы к исполнению;

9. в исполнительном производстве, возбужденном по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, не применяется предусмотренная законодательством об исполнительном производстве очередность удовлетворения требований взыскателей, такие требования взыскателей погашаются в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве;

10. денежными средствами, поступившими в конкурсную массу от взыскания по требованию о привлечении к ответственности на основании неподаче (несвоевременной подаче) заявления должника о собственном банкротстве (статья 61.12 Законом о банкротстве), направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено указанное требование.

Пунктом 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве предусмотрено, что если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.



Особенности рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве:



1. заявление подается после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве;

2. заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на основании неподаче (несвоевременной подаче) заявления должника о собственном банкротстве (статья 61.12 Законом о банкротстве), поданное после завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, рассматривается арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве и прекратившим производство по нему (вернувшим заявление о признании должника банкротом), по правилам искового производства.

3. заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на основании невозможности полного погашения требований кредиторов (статья 61.11 Законом о банкротстве) рассматривается в общем исковом порядке без привязки к суду, ранее рассматриваемому дело о банкротстве;

4. прекращается рассмотрение заявления если аналогичное заявление по тому же основанию и к тому же лицу было рассмотрено в деле о банкротстве;

5. в случае не предоставления по неуважительным причинам лицом, привлекаемое к субсидиарной ответственности, полного отзыва по всем доводам заявления, то бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности;

6. при поданном заявлении на основании невозможности полного погашения требований кредиторов (статья 61.11 Законом о банкротстве) и не удовлетворении после завершения процедуры банкротства требования более чем одного лица, которое имеет право на подачу такого заявления к рассмотрению такого заявления применяются следующие особенности:

1) арбитражный суд оставляет заявление без движения в случае не указания в заявлении круга лиц, заинтересованных в привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, для чего арбитражный суд предоставляет заявителю право ознакомиться с делом о банкротстве в целях определения круга этих лиц для их указания в заявлении;

2) заявление рассматривается по правилам главы 28.2 АПК РФ «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц» независимо от количества присоединившихся к требованию лиц;

3) предложение о присоединении к заявлению может быть сделано путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

4) в решении о привлечении лица к субсидиарной ответственности указывается сумма, взысканная в интересах каждого отдельного кредитора, и очередность погашения их требований в соответствии со статьей 134Закона о банкротстве;

5) выдавая исполнительные листы на принудительное исполнение решения о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, арбитражный суд помимо сведений о сумме, подлежащей выплате каждому кредитору, указывает очередность погашения требования каждого кредитора в соответствии со статьей 134Закона о банкротстве;

6) исполнение решения производится в порядке, предусмотренном статьей 61.18 Закона о банкротстве, то есть аналогично выше указанному исполнению определения о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности принятому по результатам рассмотрения заявления в деле о банкротстве (п.п. 8-10 Особенностей рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве).

7. должник привлекается к рассмотрению заявления в арбитражном суде, кроме случая его исключения из Единого государственного реестра юридических лиц. Твитнуть Читайте также Власти опровергли слухи об ужесточении карантинных мер 10 сентября в 14:35 Общество Бесплатный газ бывает только… в России! 10 сентября в 13:21 Общество Суточный прирост инфицированных Covid-19 в РФ за сутки снова превысил 5 000 10 сентября в 12:33 Медицина Особый режим для медработников, вовлеченных в борьбу с Covid-19 10 сентября в 11:53 Общество