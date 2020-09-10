За призывы к отчуждению территорий – штрафы и уголовное наказание

Нижняя палата Федерального собрания приняла в первом чтении два законопроекта (Законопроект № 989291-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Законопроект № 989303-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), предполагающие введение административной и уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности государства. Авторами документов стали сенатор Андрей Клишас и депутат ГД Павел Крашенинников.



За первичный призыв к сепаратизму нарушителю грозит наложение штрафа в размере: 30-60 тысяч рублей для физлиц, 60-100 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юрлиц. Соответствующие поправки будут внесены в КоАП. Более того, если публичные призывы к отчуждению территорий будут совершены с использованием интернета, СМИ, мессенджеров или соцсетей, то нарушителей ожидает повышенный штраф.



В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК (нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Согласно этот статье, нарушителям будет грозить штраф от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы до 4х лет. При этом за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами) повлечет лишение свободы от 6 до 10 лет.



Напомним, в конце июля глава государства Владимир Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму. Это первый закон, который был принят на основе измененной Конституции.