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Регистрация детей в соцсетях – только с разрешения родителей
Сегодня в 11:39 Право 0 197 Иван Тихонов
Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров в своем письме к главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву выступил за регистрацию детей, не достигших 14 лет, в соцсетях только с разрешения родителей или их законных представителей.
«Прошу Вас совместно с представленными в Российской Федерации социальными сетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей», — цитирует текст письма RT.
Депутат подчеркивает, что сегодня любой ребенок может беспрепятственно зарегистрироваться в любой социальной сети. Этим пользуются злоумышленники, подстрекающие молодежь на совершение противоправных действий, включая участие в несанкционированных акциях и уличных беспорядках. В силу возраста такие пользователи соцсетей легко поддаются деструктивному влиянию, указывает г-н Федоров.
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